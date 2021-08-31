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    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов / Плита ЛДСП 2750х1830х25ММ дуб млечный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита ЛДСП 2750х1830х25ММ дуб млечный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ЛДСП 2750х1830х25ММ дуб млечный- Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
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    Плита ЛДСП 2750х1830х25ММ дуб млечный

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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
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      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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