Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: A4Tech
Подробные характеристики
Тип мыши: оптическая
Интерфейс: USB/Wireless
Разрешение dpi: 1000
Питание: от батареек
Тип питания: 2 батарейки АА
Дальность действия: 10 метр
Бесшумное нажатие клавиш: Нет
Цвет: серый
Комус-Гид: классическая
Количество кнопок мыши: 3 шт.
Тип беспроводной связи: радиоканал
Подсветка: Нет
Размеры (ДхШхВ): 101.5x61.2x37.3 мм
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай