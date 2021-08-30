Элемент очистки GO1068 к установке по литью цветных металлов под давлением

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент очистки GO1068 к установке по литью цветных металлов под давлением- Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок