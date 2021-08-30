Вставка сменная круглая К6 для сопла СК10, СК20 Россия ООО "ОЦПН"
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 451,94₽
Сопло абразивоструйное Вентури 8ММ карбид бора
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 6960₽
Фильтр воздушный защитный ВМЗ®ФВ-120/240 металл 0.5-7БАР 300-600Л/МИН -15...+60ГРАД ЦЕЛЬС с картриджем, регулятором давления, манометром
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 16129₽
Колесо рабочее левого вращения B-306 (CCW) для дробеметной турбины E3052 6-610633-G
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 180000₽
Элемент очистки GO1068 к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 12803,33₽
Элемент очистки mdfbh/hc60l к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 28612₽
Элемент очистки 0060r025 к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 9874,67₽
Распределитель 4WE 6 J6X к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 40480₽
Распределитель DBDS10G16 к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 53636₽
Распределитель 2FRM 10-3X к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 89148₽
Распределитель DB 10-1-5X к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 71484₽
Распределитель DR 10-4-4X к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 70748₽