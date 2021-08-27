Электроплитка "Веста ЭПП-2-2,4/220" стеклокерамическая панель, номинальная потребляемая мощность 2400Вт, питание 220В/50Гц
Плиты кухонные электрические
от 26910₽
Плита электрическая "Мечта", тип ЭСТШ 5-2-3,2-220 29 для приготовления пищи АО "ЗЛАТМАШ" Россия ГОСТ Р 50696-2006
Плиты кухонные электрические
от 11040₽
Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К-2/1 17.24КВТ 380В 840х850х860СМ
Плиты кухонные электрические
от 83511,6₽
Электроплитка Aceline CP-010 1000ВТ эмаль белая 1ШТ 225х65х256ММ с поворотным механизмом переключения Китай
Плиты кухонные электрические
Не указана
Плита электрическая Мечта 212Т 2КВТ 2 8х54х30СМ эмаль
Плиты кухонные электрические
от 3550₽
Электроплитка бытовая настольная ЭПТ1-1,0-220 "Мечта" 2ШТ АО "ЗЛАТМАШ" Россия
Плиты кухонные электрические
Не указана
Плита электрическая Лысьва ЭП-411 7КВТ 220В 4 50х60х84СМ 42КГ 57Л черный ООО "ЛЗБТ"
Плиты кухонные электрические
от 15000₽
Плита электрическая ЭП-4ЖШ 4 105x89.5x86СМ
Плиты кухонные электрические
от 49100₽
Плита электрическая бытовая 506004.00э 4 50х85х50СМ эмалированная сталь АО "ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА" Россия металлические блины
Плиты кухонные электрические
Не указана
Электроплитка Мечта 212Ч 2000ВТ 2 конфорки
Плиты кухонные электрические
от 2106₽
Электроплитка одноконфорочная КВАРЦ-2 1200ВТ стеклокерамика 1ШТ 295х350х90ММ Россия
Плиты кухонные электрические
от 15322₽
Плита электрическая Gefest ЭПНД 5140-01 0035 2КВТ 4 85х50х59СМ эмалированная сталь 55Л
Плиты кухонные электрические
от 21480₽