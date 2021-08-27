Блок дверной глухой филенчатый Краснодеревщик ДГФ 21-10 массив березы 2070х970ММ одностворчатый дверная коробка, дверь, комплект наличников ГОСТ 475-2016 Россия
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 43850,25₽
Коробка дверная сферическая Прометей МДФ миланский орех 70х26(16+10)х2100ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 189₽
Полотно дверное глухое Прометей ДГ01 2000х900ММ ДСП миланский орех
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 1035₽
Дверь входная ДТМ-38 металл/МДФ белая RAL 9003 3300х2850ММ с фрамугами боковыми зеркальное напыление (тонирование) ООО "Двери Клин" Россия
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 42000₽
Дверь межкомнатная в комплекте Quadro 4113 массив сосны, МДФ, сотовое наполнение ясень жемчужный 900х2000ММ полотно дверное 4113 900х2000 врезка U1.2, короб КОР013.07 900х2000 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ), добор ДОБ013 90х2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) Компл.(шт): 2.5, наличник НАЛ1157.20 2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) КОМПЛ.(ШТ): 2.5, наличник НАЛ1157.20 2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) КОМПЛ.(ШТ): 2.5, соед. элемент СЭЛ013 900x2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ), к-кт фурнитуры ФУР1К-02 карт. пет. Модерн, унив. под с/т завертку 2 петли цвет мат. хром, ручка дверная ARTIK на квадр. розетке Модерн 50х7ММ (М2) цвет мат. хром(МХР), сан/техн. завертка САН.M2 цвет мат. хром(МХР), порог ПОР013.07 1270 цвет мат. жемчужный (МЖМ)
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 108000₽
Коробка дверная Gram МДФ без окраски 2100х1000х40ММ с резиновым уплотнителем
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 3125₽
Полотно дверное глухое Gram 2100х900х44ММ МДФ без окраски с притвором, с филенкой
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 36260₽
Блок дверной ДГ 21-10 Л дерево ламинированное вишня 2100х1000ММ ООО "Дверная марка"
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 5940₽
Дверь межкомнатная нестандартная влагостойкая массив дерева белая 2050х750ММ механизм врезной APECS, ручка - APECS, (монтаж, демонтаж) ИП ЗИМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Россия
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 24600₽
Блок дверной ДГ18-9Л дерево ламинированное вишня 1800х900ММ ООО "Дверная марка"
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 5700₽
Блок дверной ДГ21-8Л дерево ламинированное вишня 2100х800ММ ООО "Дверная марка"
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 5700₽
Блок дверной ДГ21-8 П дерево ламинированное вишня 2100х800ММ ООО "Дверная марка"
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 6120₽