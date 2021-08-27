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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф лабораторный вытяжной ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ 1500х740х2100ММ керамическая плитка / TRESPA/ металл/ полипропилен/ стекло/ алюминий белый/ RAL 1001 с опорной тумбой, сливной раковиной 250х100х150ММ, кран холодной воды с дистанционным регулятором, два зависимых подъемных экрана, два уровня вытяжки, защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт, автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) АО "ЛОИП" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф лабораторный вытяжной ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ 1500х740х2100ММ керамическая плитка / TRESPA/ металл/ полипропилен/ стекло/ алюминий белый/ RAL 1001 с опорной тумбой, сливной раковиной 250х100х150ММ, кран холодной воды с дистанционным регулятором, два зависимых подъемных экрана, два уровня вытяжки, защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт, автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) АО "ЛОИП" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ 1500х740х2100ММ керамическая плитка / TRESPA/ металл/ полипропилен/ стекло/ алюминий белый/ RAL 1001 с опорной тумбой, сливной раковиной 250х100х150ММ, кран холодной воды с дистанционным регулятором, два зависимых подъемных экрана, два уровня вытяжки, защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт, автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) АО "ЛОИП" Россия- Шкафы металлические прочие
    13
    Шкаф лабораторный вытяжной ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ 1500х740х2100ММ керамическая плитка / TRESPA/ металл/ полипропилен/ стекло/ алюминий белый/ RAL 1001 с опорной тумбой, сливной раковиной 250х100х150ММ, кран холодной воды с дистанционным регулятором, два зависимых подъемных экрана, два уровня вытяжки, защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт, автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) АО "ЛОИП" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 173877,32
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    Поставщики
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      233140
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      279768
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Вытяжной шкаф ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ с опорной тумбой сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.Основные особенности:столешница – керамическая плитка производства Италии, устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур;передний противопроливочный бортик из TRESPA: корпус – металл, окрашенный белой порошковой краской; патрубок для подсоединения к вытяжной вентиляции диаметром 200 мм;полипропиленовая сливная раковина (250х100х150 мм);кран холодной воды с дистанционным регулятором на передней панели шкафа;два зависимых подъемных экрана с возможностью фиксации на любой высоте – закаленное стекло толщиной 5 мм в алюминиевых рамах, подъем 0...700 мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме;верхний неподвижный экран – металл, окрашенный белой порошковой краской; два уровня вытяжки;защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт.Рамное основание: металлическая тумба, корпус окрашен белой порошковой краской, фасады окрашены порошковой краской (RAL 1001); две распашные металлические дверки (два отделения, левое без полок, со съемной задней панелью, правое со встроенной полкой, фланцем Ø 100 мм);регулируемые опоры (0...35 мм).Сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001):вентиль для воды;выключатель;автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) расположена на оборотной стороне. Производитель: АО ЛОИП
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      279768c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      233140
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      279768
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Вытяжной шкаф ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ с опорной тумбой сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.Основные особенности:столешница – керамическая плитка производства Италии, устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур;передний противопроливочный бортик из TRESPA: корпус – металл, окрашенный белой порошковой краской; патрубок для подсоединения к вытяжной вентиляции диаметром 200 мм;полипропиленовая сливная раковина (250х100х150 мм);кран холодной воды с дистанционным регулятором на передней панели шкафа;два зависимых подъемных экрана с возможностью фиксации на любой высоте – закаленное стекло толщиной 5 мм в алюминиевых рамах, подъем 0...700 мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме;верхний неподвижный экран – металл, окрашенный белой порошковой краской; два уровня вытяжки;защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт.Рамное основание: металлическая тумба, корпус окрашен белой порошковой краской, фасады окрашены порошковой краской (RAL 1001); две распашные металлические дверки (два отделения, левое без полок, со съемной задней панелью, правое со встроенной полкой, фланцем Ø 100 мм);регулируемые опоры (0...35 мм).Сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001):вентиль для воды;выключатель;автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) расположена на оборотной стороне. Производитель: АО ЛОИП
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      279768c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      233140
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      279768
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Вытяжной шкаф ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ с опорной тумбой сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.Основные особенности:столешница – керамическая плитка производства Италии, устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур;передний противопроливочный бортик из TRESPA: корпус – металл, окрашенный белой порошковой краской; патрубок для подсоединения к вытяжной вентиляции диаметром 200 мм;полипропиленовая сливная раковина (250х100х150 мм);кран холодной воды с дистанционным регулятором на передней панели шкафа;два зависимых подъемных экрана с возможностью фиксации на любой высоте – закаленное стекло толщиной 5 мм в алюминиевых рамах, подъем 0...700 мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме;верхний неподвижный экран – металл, окрашенный белой порошковой краской; два уровня вытяжки;защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт.Рамное основание: металлическая тумба, корпус окрашен белой порошковой краской, фасады окрашены порошковой краской (RAL 1001); две распашные металлические дверки (два отделения, левое без полок, со съемной задней панелью, правое со встроенной полкой, фланцем Ø 100 мм);регулируемые опоры (0...35 мм).Сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001):вентиль для воды;выключатель;автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) расположена на оборотной стороне. Производитель: АО ЛОИП
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      279768c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      233140
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      279768
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Вытяжной шкаф ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ с опорной тумбой сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.Основные особенности:столешница – керамическая плитка производства Италии, устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур;передний противопроливочный бортик из TRESPA: корпус – металл, окрашенный белой порошковой краской; патрубок для подсоединения к вытяжной вентиляции диаметром 200 мм;полипропиленовая сливная раковина (250х100х150 мм);кран холодной воды с дистанционным регулятором на передней панели шкафа;два зависимых подъемных экрана с возможностью фиксации на любой высоте – закаленное стекло толщиной 5 мм в алюминиевых рамах, подъем 0...700 мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме;верхний неподвижный экран – металл, окрашенный белой порошковой краской; два уровня вытяжки;защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт.Рамное основание: металлическая тумба, корпус окрашен белой порошковой краской, фасады окрашены порошковой краской (RAL 1001); две распашные металлические дверки (два отделения, левое без полок, со съемной задней панелью, правое со встроенной полкой, фланцем Ø 100 мм);регулируемые опоры (0...35 мм).Сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001):вентиль для воды;выключатель;автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) расположена на оборотной стороне. Производитель: АО ЛОИП
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      279768c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180000
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180000c НДС
    • ООО "НПП СПЕКТРАНАЛИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      144897,76
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      173877,32
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      173877,32c НДС

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