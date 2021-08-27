Шкаф лабораторный вытяжной ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ 1500х740х2100ММ керамическая плитка / TRESPA/ металл/ полипропилен/ стекло/ алюминий белый/ RAL 1001 с опорной тумбой, сливной раковиной 250х100х150ММ, кран холодной воды с дистанционным регулятором, два зависимых подъемных экрана, два уровня вытяжки, защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт, автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) АО "ЛОИП" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ 1500х740х2100ММ керамическая плитка / TRESPA/ металл/ полипропилен/ стекло/ алюминий белый/ RAL 1001 с опорной тумбой, сливной раковиной 250х100х150ММ, кран холодной воды с дистанционным регулятором, два зависимых подъемных экрана, два уровня вытяжки, защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт, автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) АО "ЛОИП" Россия- Шкафы металлические прочие