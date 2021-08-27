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    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия / Кронштейн анкерный CS 10 3500 сталь оцинкованная CA 1500
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кронштейн анкерный CS 10 3500 сталь оцинкованная CA 1500

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кронштейн анкерный CS 10 3500 сталь оцинкованная CA 1500- Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
    20
    Кронштейн анкерный CS 10 3500 сталь оцинкованная CA 1500

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 556,42
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    Поставщики
    • ООО "НЕВМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      474,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      569,81
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      569,81c НДС
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      468,04
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      561,66
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Материал: Сталь, Вес: 0.27 кг, Вид или марка материала: Оцинкованная сталь , Разрушающая нагрузка: 3500 кгс
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      561,66c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      463,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      556,42
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      556,42c НДС

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