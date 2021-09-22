Кресло для персонала College H-966L-1 искусственная кожа/металл коричневый 45х40х113СМ Top Gun ролики стандарт BIFMA 5.1 полиамид
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для персонала College H-966L-1 искусственная кожа/металл коричневый 45х40х113СМ Top Gun ролики стандарт BIFMA 5.1 полиамид- Мебель для офисов и предприятий торговли
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Цвет Коричневый, Ширина 450 мм, Глубина 400 мм, Высота 1130 мм, Maксимальная нагрузка 120 кг, Высота спинки 570 мм, Материал корпуса металл, Наполнитель поролон, Материал обивки искусственная кожа, Механизм качания Топ-ган, Подлокотники — хромированный металл.Крестовина — хромированный металл.Ролики — стандарт BIFMA 5.1, полиамид. College
Кресло для руководителя Chairman 769 /00-07017614 ткань TW-11/сетчатый акрил/пластик/металл хромированный черный N 120/130х48.5х66.5СМ 120КГ синхромеханизм, Sipro-механизм, газпатрон 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 с подлокотниками, крестовина на роликах по стандарту BIFMA 5.1 (США)