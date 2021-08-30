Характеристики

Шкаф-гардероб на опорах с возможностью регулировки по высоте. Размеры: (ВхШхГ) 200х80х45см. Цвет - орех. Каркасы: материал изготовления- ДСП толщиной 16 мм с кромкой толщиной 0,5 мм. Полки: материал изготовления: ДСП толщиной 22 мм с кромкой толщиной 0,5 мм; возможность регулировки полки по высоте. Топы: материал изготовления - ДСП толщиной 22 мм. Задние стенки: материал изготовления - ДВП толщиной 4 мм. Фиксируются в пазухе по периметру. Двери: материал изготовления ДСП толщиной 16 мм с кромкой толщиной 0,5 мм с ABС (для защиты края мебельного щита и элемента декора). Особенность: крепление - металлические петли с регулировкой и системой быстрого монтажа; глухие двери комплектуются замком. Ручки металлические. ООО "Кузнецкий мебельный комбинат"