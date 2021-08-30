Характеристики

Комбинированный шкаф на опорах, с регулировкой по высоте; 5-уровней. Размеры: (ВхШхГ) 200х80х45см. Цвет - орех. Каркасы: материал изготовления - ДСП толщиной 16 мм, с кромкой толщиной 0,5 мм. Полки: материал изготовления - ДСП толщиной 22 мм с кромкой толщиной 0,5 мм. Особенности - возможность регулировки полок по высоте. Топы шкафов: материал изготовления ДСП диаметром 22 мм. Задние стенки: материал изготовления ДВП толщиной 4 мм; фиксация в пазухе по периметру. Двери: материал изготовления - тонированное стекло толщиной 4 мм. Глухие двери комплектуются замком. Крепление: металлические петли с регулировкой и системой быстрого монтажа. Ручки металлические. ООО "Кузнецкий мебельный комбинат"