Кресло для руководителя Leeds wood A натуральная кожа/экокожа по согласованию 740х650х470СМ мультиблок Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Leeds wood A натуральная кожа/экокожа по согласованию 740х650х470СМ мультиблок Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли