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    Главная / Торговый портал / Устройства и блоки питания вычислительных машин / Модуль батарейный APC Symmetra LX Battery Module SYBT5 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Модуль батарейный APC Symmetra LX Battery Module SYBT5 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Модуль батарейный APC Symmetra LX Battery Module SYBT5 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011- Устройства и блоки питания вычислительных машин
    5
    Модуль батарейный APC Symmetra LX Battery Module SYBT5 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

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    Цена
    от 8850660
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7375550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8850660
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8850660c НДС
    • ООО "ЕТК"
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      73755,5
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      88506,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      88506,6c НДС
    • ООО "ПРОТОН-ЭЛЕКТРО"
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      72000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      57382,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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