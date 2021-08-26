Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.9-11 с монтажным комплектом рельсов 2U для 19” стойки Rail Kit 19" 2U
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 33827₽
Блок питания Thermaltake Smart SE 630В SPS-630MPCBEU
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 5107₽
Блок питания Lenovo для ТhinkРad E560 20В 65В 3.25А
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 2300,4₽
Источник бесперебойного питания ENTEL SPB-U10BS2-CH 1/0,9кВА/кВт стоечный/напольный
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 36816₽
Блок питания стационарный взрывозащищённый ШГВА-БП-СГР01-3-12DC-КНВ2 220/12В
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 220365₽
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 24В 2.5А
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Не указана
Источник бесперебойного питания SVC RT-10KL 220В 10000ВА / 8000Вт 12В 7.5АЧх16 ШТ, 130х438х625ММ
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 105543₽
Источник бесперебойного питания Штиль STR1102SL 72В 2КВ·А 89(2U)x484x590ММ 1А 28КГ
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 49696₽
Источник бесперебойного питания Rack/Tower ATS-3000 R-X 88(2U)x438x520ММ 72В 8А 3КВ·А внешняя АБ 10.2КГ
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 33576₽
Источник бесперебойного питания однофазный Штиль SR1101L On-line 0.9 89х483х411ММ 90-295В 220В 4.5А 900ВТ IP20
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 22370₽
Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 123068,4₽
Источник бесперебойного питания line-interactive Импульс Юниор Про 3000 R/T JR30201 9А.Ч 0.8 190х467х335.5ММ 220-240В 3КВ.А
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Не указана