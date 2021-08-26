Шкаф для документов закрытый Сторосс Комфорт К.373ДШ 800х380х2000ММ дуб шамони светлый ЛДСП/стекло ЛДСП 25ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4-дверный двери распашные со стеклом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Сторосс Комфорт К.373ДШ 800х380х2000ММ дуб шамони светлый ЛДСП/стекло ЛДСП 25ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4-дверный двери распашные со стеклом- Шкафы офисные деревянные