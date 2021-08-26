Шкаф для документов низкий закрытый Сторосс Комфорт К.309ДШ 800х380х840ММ дуб шамони светлый ЛДСП ЛДСП 25ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный двери распашные
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов низкий закрытый Сторосс Комфорт К.309ДШ 800х380х840ММ дуб шамони светлый ЛДСП ЛДСП 25ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный двери распашные- Шкафы офисные деревянные
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Характеристики
Шкаф для документов низкий закрытый.Серия Комфорт. Артикул: К.309ДШ.Размер: 80х38х84 см. Ламинированная ДСтП, кромка ПВХ. Столешницы, топы тумб и шкафов – 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Боковые опоры столов, каркасы тумб и шкафов – 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. цвет дуб шамони светлый.Производитель: Сторосс