Устройство полов стяжка керамзитом, стяжка цементно-песчаным раствором, укладка керамогранитом
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Не указана
Укладка плинтуса напольного керамогранит
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Не указана
Устройство полов демонтаж деревянных полов, засыпка ПГСом, стяжка и укладка тротуарной плитки
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
от 2387₽
Устройство полов демонтаж бетона, засыпка ПГСом, стяжка, укладка труб для тёплых полов,стяжка цементно-песчаным раствором
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Не указана
Устройство полов бетон до 100ММ
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Не указана
Устройство полов наливных
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Не указана