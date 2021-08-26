Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные / Устройство полов бетон до 100ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство полов бетон до 100ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство полов бетон до 100ММ- Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
    1
    Устройство полов бетон до 100ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    М2
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке

    Похожие товары

    Устройство полов стяжка керамзитом, стяжка цементно-песчаным раствором, укладка керамогранитом
    Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
    Не указана
    В корзину
    Укладка плинтуса напольного керамогранит
    Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
    Не указана
    В корзину
    Устройство полов демонтаж деревянных полов, засыпка ПГСом, стяжка и укладка тротуарной плитки
    Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
    от 2387
    В корзину
    Устройство полов демонтаж бетона, засыпка ПГСом, стяжка, укладка труб для тёплых полов,стяжка цементно-песчаным раствором
    Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
    Не указана
    В корзину
    Устройство полов бетон до 100ММ
    Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
    Не указана
    В корзину
    Устройство полов наливных
    Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить