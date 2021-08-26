Монтаж кондиционера
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 37020₽
Монтаж климатической системы К9.BEU 848-100 на КАВЗ крышное расположение конденсора 18КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 195000₽
Работа по монтажу систем монтаж систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 272882,08₽
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Монтаж климатической системы SC-13. BEU 228-100 на ГАЗель крышное расположение конденсора 13КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ, мощность встроенного испарителя 3.5КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 145000₽
Демонтаж центробежных вентиляторов
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 3678,75₽
Монтаж кондиционера 13
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Выполнение сантехнических работ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 99900₽