Монтаж кондиционера Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 37020 ₽ В корзину

Монтаж климатической системы К9.BEU 848-100 на КАВЗ крышное расположение конденсора 18КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 195000 ₽ В корзину

Работа по монтажу систем монтаж систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем от 272882,08 ₽ В корзину

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Не указана В корзину

Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Монтаж климатической системы SC-13. BEU 228-100 на ГАЗель крышное расположение конденсора 13КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ, мощность встроенного испарителя 3.5КВТ Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 145000 ₽ В корзину

Демонтаж центробежных вентиляторов Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от 3678,75 ₽ В корзину

Монтаж кондиционера 13 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Выполнение сантехнических работ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину