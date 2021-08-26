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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual- Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
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    Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual

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    Цена
    от 24000
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    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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    Поставщики
    • ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      24000c НДС

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