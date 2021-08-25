Фильтр для воды Brita PURITY C150 Комплект 5 для фильтрации воды 145Л/Ч +4...+30ГРАД ЦЕЛЬС 1.97-8.49АТМ 3/8" 13х13.7х42.3СМ 1.88КГ 1001943

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды Brita PURITY C150 Комплект 5 для фильтрации воды 145Л/Ч +4...+30ГРАД ЦЕЛЬС 1.97-8.49АТМ 3/8" 13х13.7х42.3СМ 1.88КГ 1001943- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод