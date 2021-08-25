Светильник круглый накладной герметичный светодиодный LE LED RBL WH 20W 20ВТ 220В 1600ЛМ 221х72ММ 0.54КГ IP67 Ra80 пластик негорючий
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник круглый накладной герметичный светодиодный LE LED RBL WH 20W 20ВТ 220В 1600ЛМ 221х72ММ 0.54КГ IP67 Ra80 пластик негорючий- Светильники и осветительные устройства
5
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.