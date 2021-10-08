Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Огнетушители / Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 6.7Л 5КГ 3М ВСЕ 15.5КГ 8С
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 6.7Л 5КГ 3М ВСЕ 15.5КГ 8С

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 6.7Л 5КГ 3М ВСЕ 15.5КГ 8С- Огнетушители
    13
    Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 6.7Л 5КГ 3М ВСЕ 15.5КГ 8С

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1203,76
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5608,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6730,69
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      6730,69c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5608,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6730,69
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      6730,69c НДС
    • ООО "КВАДРОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5608,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6730,69
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Владимирская область
      Подробнее
      6730,69c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5608,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6730,69
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      6730,69c НДС
    • ООО НПП "ГАЗЭЛЕКТРОПРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5608
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6729,6
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6729,6c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ СЕРВИС", ООО "КС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6720
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6720c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС
    • ВАНЮКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3517,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4220,83
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4220,83c НДС
    • ООО "НОВАХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3296,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3890
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3890c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3228,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3810
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3810c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2950
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3481
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3481c НДС
    • ООО "Петронас"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2950
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3481
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3481c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2950
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3481
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3481c НДС
    • ООО "БАИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2874
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3448,8
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ГОСТ Р 51057-2001; ТУ 4854-001-21703266-2014 Огнетушитель углекислотный ОУ-5 ВСЕ, размер: 138х138х725. Производитель - ООО "Ярпожинвест", Россия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      3448,8c НДС
    • ООО "РЕГИОН-САР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2881,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3400
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Тульская область, Саратовская область, Самарская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Калининградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Ленинградская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Пензенская область, Нижегородская область, Ульяновская область, Оренбургская область, Свердловская область, Пермский край, Республика Коми, Архангельская область, Смоленская область, Брянская область, Курская область, Белгородская область, Тамбовская область, Рязанская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Татарстан (Татарстан), Орловская область, Калужская область, Псковская область, Ярославская область
      Подробнее
      3400c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2816
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3379,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3379,2c НДС
    • ИП Савенков Е.М.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2816
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3379,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3379,2c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2816
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3379,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3379,2c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3360
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3360c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2795,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3355
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3355c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2795,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3355
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3355c НДС
    • ООО "СИСТЕМА СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2795,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3355
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3355c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2795,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3355
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3355c НДС
    • ООО "ЯРМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2763,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3316,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3316,5c НДС
    • ООО "ПСГ "ЭНЕРГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2764,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3262,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3262,5c НДС
    • ООО "ИСКРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3250
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3250c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2701
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3241,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3241,2c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2701
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3241,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3241,2c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2701
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3241,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3241,2c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2744,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3239
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Сахалинская область
      Подробнее
      3239c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2679
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3214,8
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3214,8c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2638,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3166,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3166,2c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2638,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3166,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3166,2c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2638,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3166,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3166,2c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2595,95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3115,14
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3115,14c НДС
    • ООО "РУБЕЖ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3055
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3055
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      3055c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2900
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      2900c НДС
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2372,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2800c НДС
    • ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2331
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2797,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2797,2c НДС
    • ООО "ТРАНСМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2306
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2767,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2767,2c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ФРАМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2288,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2701
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2701c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5 55В, размер 700х1230х580, вес 16 кг ;ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5 55В, размер 700х1230х580, вес 16 кг ;ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5 55В, размер 700х1230х580, вес 16 кг ;ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5 55В, размер 700х1230х580, вес 16 кг ;ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5 55В, размер 700х1230х580, вес 16 кг ;ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "ТАВРТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5 55В, размер 700х1230х580, вес 16 кг ;ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "ПКО УРАЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2240
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2688
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2688c НДС
    • ООО "ГК ГРОССНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2216,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2660
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2660c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2640
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2640c НДС
    • ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2185
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2622
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Сахалинская область
      Подробнее
      2622c НДС
    • ООО "ФИРМА ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2170
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2604
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      9
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      2604c НДС
    • ООО "СЕВЕРПОЖТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2574
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2574c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2158,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2547,45
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2547,45c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2500c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2500c НДС
    • ООО "ТИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2500c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2033,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2033,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2033,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2033,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2014
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2376,52
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ГОСТ 51017-2009
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2376,52c НДС
    • ООО "ТЮМЕНЬПОЖСЕРВИС-Т"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2014
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2376,52
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ГОСТ 51017-2009
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      2376,52c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2014
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2376,52
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ГОСТ 51017-2009
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2376,52c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2014
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2376,52
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ГОСТ 51017-2009
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2376,52c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2014
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2376,52
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ГОСТ 51017-2009
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2376,52c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2014
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2376,52
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ГОСТ 51017-2009
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2376,52c НДС
    • ООО "НОВАХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2360
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2360c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1966,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2359,26
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Наличие гибкого шланга: есть Масса заряда двуокиси углерода: 5 кг Рабочее давление в корпусе: 5,88 МПа Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С Масса не более: 16 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2359,26c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1966,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2359,26
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Наличие гибкого шланга: есть Масса заряда двуокиси углерода: 5 кг Рабочее давление в корпусе: 5,88 МПа Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С Масса не более: 16 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2359,26c НДС
    • ООО "СИСТЕМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1979,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2336
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      22
      Регионы поставки
      Подробнее
      2336c НДС
    • ООО "БИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1942,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2331
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2331c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2300
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2300c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2300
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2300c НДС
    • ООО "АГЕНТСТВО ПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2300
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2300c НДС
    • ООО "ГАЗНЕФТЕМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1907,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2289
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2289c НДС
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1891,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2270
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2270c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1891,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2270
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2270c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1891,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2270
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2270c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1891,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2270
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2270c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1891,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2270
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2270c НДС
    • ООО "ЦЕНТУРИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1870,27
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2244,33
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2244,33c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2200
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2200c НДС
    • ООО "УТС РЕФ-5"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2200
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Сахалинская область
      Подробнее
      2200c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2200
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2200c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1852,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2186
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2186c НДС
    • ООО "МЕЛАНТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1852,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2186
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2186c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1852,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2186
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2186c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1852,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2186
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2186c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1852,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2186
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2186c НДС
    • ООО "ГАРАНТПОЖСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1812,69
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2175,23
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2175,23c НДС
    • ООО "ФИРМА ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1802,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2163
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      2163c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1802,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2163
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      2163c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1802,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2163
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      2163c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1802,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2163
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      2163c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Свердловская область, Тюменская область
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2150
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2150c НДС
    • ООО "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2150
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область, Тюменская область
      Подробнее
      2150c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2150
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2150c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1816,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2143
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2143c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1816,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2143
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2143c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1816,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2143
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2143c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1816,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2143
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Сахалинская область
      Подробнее
      2143c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1816,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2143
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2143c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1782
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2138,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      2138,4c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2130
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2130c НДС
    • ООО "ФОРВАРД-СПЕЦОДЕЖДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2130
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2130c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2130
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2130c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2130
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2130c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2130
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2130c НДС
    • ООО "ДИЗТОП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1770,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2125
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2125c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1770,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2125
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2125c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1757,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2109
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2109c НДС
    • ООО "ГАРАНТПОЖСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1756,97
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2108,37
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2108,37c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1752,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2102,81
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2102,81c НДС
    • ООО "ПКО УРАЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2100
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2100c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1743
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2091,6
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2091,6c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1743
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2091,6
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2091,6c НДС
    • ООО "МАХОВИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1743
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2091,6
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2091,6c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1742,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2056
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      тип- углекислотный, категория тушения ВСЕ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2056c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1742,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2056
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      тип- углекислотный, категория тушения ВСЕ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2056c НДС
    • ООО "ЛОГИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1706,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2047,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2047,4c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1706,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2047,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      2047,4c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1706,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2047,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2047,4c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1706,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2047,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2047,4c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1706,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2047,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2047,4c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1706,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2047,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2047,4c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1706,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2047,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2047,4c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1706,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2047,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2047,4c НДС
    • ООО "ОПТТЕХСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1702,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2042,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2042,76c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1673,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2008,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2008,5c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1673,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2008,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      2008,5c НДС
    • ООО "ТРИО-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2000
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      2000c НДС
    • ООО "ВЭЛТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1686,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1990
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1990c НДС
    • ООО "АТЦ СУРГУТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1980
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1980
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1980c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1666,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1966
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1966c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1666,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1966
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1966c НДС
    • ООО "МЕЛАНТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1666,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1966
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1966c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1666,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1966
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1966c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1666,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1966
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1966c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1635
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1962
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1962c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1633,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1960
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1960c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1633,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1960
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1960c НДС
    • ООО "ИЖПОЖСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1957
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1957
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1957c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1955
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1955
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1955c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1654,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1952,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1952,5c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1654,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1952,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1952,5c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1654,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1952,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1952,5c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1654,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1952,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1952,5c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1654,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1952,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1952,5c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1654,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1952,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1952,5c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1654,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1952,5
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1952,5c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1950
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1950c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1950
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1950c НДС
    • ООО "МК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1950
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Тюменская область, Свердловская область
      Подробнее
      1950c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1950
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1950c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1950
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1950c НДС
    • ООО "НГ-СЕРВИС-НОРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1625
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1950
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1950c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1950
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1950c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ПКФ Синтез"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ПКФ Синтез"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1644,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1941
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1941c НДС
    • ООО " ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1616,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1940
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      1940c НДС
    • ООО "ГАНИМЕД СБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1603,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1924,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      1924,38c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1920
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1920c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1920
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1920c НДС
    • ООО "РЕГИОН-САР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1614,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1905
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Белгородская область, Смоленская область, Брянская область, Курская область, Тамбовская область, Рязанская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тульская область, Орловская область, Калужская область, Псковская область, Ярославская область, Саратовская область, Самарская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Калининградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Ленинградская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Пензенская область, Нижегородская область, Ульяновская область, Оренбургская область, Свердловская область, Пермский край, Республика Коми, Архангельская область
      Подробнее
      1905c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1614,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1905
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1905c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1614,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1905
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1905c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1614,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1905
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1905c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1614,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1905
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1905c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1614,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1905
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1905c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1614,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1905
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1905c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1609,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1899
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1899c НДС
    • ООО "МЕЛАНТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1609,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1899
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1899c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1609,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1899
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1899c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1609,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1899
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1899c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1609,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1899
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1899c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "ЮНИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1573,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1888,51
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1888,51c НДС
    • ООО "ХИМЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1562,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1875
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1875c НДС
    • ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1556,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1868
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1868c НДС
    • ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1556,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1868
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1868c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1576,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1860,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ТУ 4854-003-61192961-2010
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1860,2c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1576,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1860,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ТУ 4854-003-61192961-2010
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1860,2c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1576,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1860,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ТУ 4854-003-61192961-2010
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1860,2c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1576,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1860,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ТУ 4854-003-61192961-2010
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1860,2c НДС
    • ООО "ОПТТЕХСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1502,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1803,37
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1803,37c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Вес 16 кг, ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Вес 16 кг, ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Масса заряда порошка-5кг Длинна струи-3м Продолжит.подачи ОТВ-8с
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Вес 16 кг, ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Вес 16 кг, ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Масса заряда порошка-5кг Длинна струи-3м Продолжит.подачи ОТВ-8с
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Масса заряда порошка-5кг Длинна струи-3м Продолжит.подачи ОТВ-8с
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Вес 16 кг, ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Масса заряда порошка-5кг Длинна струи-3м Продолжит.подачи ОТВ-8с
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Вес 16 кг, ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "РПО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ПОЖАРНЫЙ СЕРВИС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Вес 16 кг, ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Масса заряда порошка-5кг Длинна струи-3м Продолжит.подачи ОТВ-8с
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ПОЖАРНЫЙ СЕРВИС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Масса заряда порошка-5кг Длинна струи-3м Продолжит.подачи ОТВ-8с
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Масса заряда порошка-5кг Длинна струи-3м Продолжит.подачи ОТВ-8с
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1483,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1780
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1780c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1457,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1749,3
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1749,3c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1457,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1749,3
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1749,3c НДС
    • ООО "ОРЕНБУРГВОСТОКСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1457,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1749,3
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1749,3c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1457,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1749,3
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1749,3c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1429,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1715
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1715c НДС
    • ООО "НОРМАРУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1424,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1681,28
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5, ГОСТ Р 51057-2001, углекислотный
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1681,28c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1380
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1656
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1656c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1375
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1650
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1650c НДС
    • ООО "БАШИНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1374
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1648,8
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1648,8c НДС
    • ООО "ВЕКТОР-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1368,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1641,67
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1641,67c НДС
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1361,94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1634,33
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1634,33c НДС
    • ООО "ТД ЯРОСЛАВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1620
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1620c НДС
    • ООО "ОПТИМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1560
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      тип- углекислотный, категория тушения ВСЕ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Волгоградская область, Ростовская область, Саратовская область, Республика Калмыкия, Астраханская область
      Подробнее
      1560c НДС
    • ООО "ВОЛГА-ЭНЕРДЖИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1560
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1560c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1529,66
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1529,66
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1529,66c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1500
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1500c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1197
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1436,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1436,4c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1216,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1436
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1436c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1216,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1436
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1436c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1216,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1436
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1436c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1216,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1436
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1436c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1216,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1436
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1436c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1433,7
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1433,7c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1433,7
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1433,7c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1433,7
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1433,7c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1433,7
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1433,7c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1433,7
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1433,7c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1433,7
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1433,7c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1433,7
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1433,7c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,38
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,38c НДС
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1164,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1373,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1373,76c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1164,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1373,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1373,76c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1164,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1373,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1373,76c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1164,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1373,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1373,76c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1164,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1373,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1373,76c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1164,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1373,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ОУ-5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1373,76c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1116
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1339,2
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1339,2c НДС
    • ООО "СПТ-ТЮМЕНЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1082
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1298,4
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      1298,4c НДС
    • ООО "ПРОБИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1282,68
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1282,68
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      1282,68c НДС
    • ООО "ПРОБИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1282,68
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1282,68
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      1282,68c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1052,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "АНТАЛЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1003,13
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1203,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1203,76c НДС
    • ООО "СКАТ-ЗАПЧАСТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      57,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      68,6
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      25
      Регионы поставки
      Подробнее
      68,6c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Велес"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВЕЛЕС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВЕЛЕС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОКЕАН ИНЖИНИРИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ГАРАНТПОЖСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Московская область, Республика Башкортостан, Республика Коми, Приморский край, Забайкальский край, Ярославская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Бурятия, Челябинская область, Томская область, Краснодарский край, Калининградская область, Омская область, Тюменская область, Камчатский край, Саратовская область, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Нижегородская область, Алтайский край, Ставропольский край, Пермский край, Волгоградская область, Костромская область
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НОВАХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АНГКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      ТУ 4854-003-61192961-2010
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "ДОКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Огнетушитель порошковый Gloria 34B 1.3КГ АВС-Purver Mersedes Benz S-500 13304
    Огнетушители
    от 12000
    В корзину
    Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-20 70В 20КГ 4М ВСЕ 160х900х400ММ 70КГ 15С
    Огнетушители
    Не указана
    В корзину
    Огнетушитель ранцевый РП-18 Ермак ТУ 4854-001-53898314-2004
    Огнетушители
    от 5063,99
    В корзину
    Огнетушитель порошковый ОП-8(10)
    Огнетушители
    от 339,99
    В корзину
    Огнетушитель углекислотный ОУ-6 70В 8Л 6КГ 3М ВСЕ ММ КГ 10С ГОСТ Р 51057-2001 ООО "Ярпожинвест"
    Огнетушители
    от 1954,8
    В корзину
    Огнетушитель ранцевый опрыскиватель "РОСА-М" 4л/мин 17л 260х440х430ММ АО "НПП "Старт" им. А. И. Яскина" Россия
    Огнетушители
    Не указана
    В корзину
    Огнетушитель углекислотный ОУ-7-ВСЕ-01 10.1Л 7КГ 3М ВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО "ЯРПОЖИНВЕСТ"
    Огнетушители
    от 2676,11
    В корзину
    Огнетушитель Пиростикер АСТ 15
    Огнетушители
    Не указана
    В корзину
    Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг - 2.160 М3 С 160х80ММ -60С… 95С, продолжительность подачи ОТВ 36.0, масса заряженного модуля 1.3КГ, 1.5…4А. Эпос
    Огнетушители
    от 3290
    В корзину
    Огнетушитель порошковый ОП-100 МИГ 100КГ 30С АВСЕ
    Огнетушители
    от 17400
    В корзину
    Огнетушитель ранцевый РП-18 Ермак лесной
    Огнетушители
    от 6300
    В корзину
    Генератор огнетушащего аэрозоля Огнетушитель авиационный хладоновый ОС-8МФ М3 С ММ Масса заряда 9.22КГ
    Огнетушители
    Не указана
    В корзину
    Позвонить