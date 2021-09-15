Композиция новогодняя уличная Светодиодная ель Синяя 200СМ LED-CML-2-B-IP65 220В белый/ синий

Характеристики

"Светодиодная синяя ель 2 м обладает следующими ТТХ: Цветовое исполнение – синий и белый. Эти цвета обеспечивают хорошую заметность конструкции, одновременно с этим привлекая внимание людей. Класс защиты – 65. Исключено попадание внутрь пыли, имеется возможность работы под струями воды, падающих с любого направления и углов. Высота – 200 см. Тип установки – улица. При внутреннем монтаже необходимо убедиться в наличии достаточного количества свободного пространства. Морозостойкость – может эксплуатироваться при больших морозах (до – 500С). Идеальный вариант для северных регионов или мест с суровыми зимами. Напряжение питания – однофазная сеть, 220В. Подключать к сети рекомендуется через защитное устройство – автомат или предохранитель. Эта мера предосторожности не допустит поломку светодиодной ели синего цвета 2 м ввиду перепадов напряжения, коротких замыканий или токовых перегрузок. В комплекте поставляется блок управления, что позволяет задавать нужный режим. Динамическая работа дает возможность создать праздничное настроение в любом месте – пользователь может самостоятельно настроить мерцание, его интенсивность, затухание и т.д. "