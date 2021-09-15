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    Главная / Торговый портал / Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок / Композиция новогодняя уличная Светодиодная ель Синяя 200СМ LED-CML-2-B-IP65 220В белый/ синий
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Композиция новогодняя уличная Светодиодная ель Синяя 200СМ LED-CML-2-B-IP65 220В белый/ синий

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Композиция новогодняя уличная Светодиодная ель Синяя 200СМ LED-CML-2-B-IP65 220В белый/ синий- Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
    5
    Композиция новогодняя уличная Светодиодная ель Синяя 200СМ LED-CML-2-B-IP65 220В белый/ синий

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    Цена
    от 32100
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • КОНСТАНТИНОВ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34280
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      34280
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      "Светодиодная синяя ель 2 м обладает следующими ТТХ: Цветовое исполнение – синий и белый. Эти цвета обеспечивают хорошую заметность конструкции, одновременно с этим привлекая внимание людей. Класс защиты – 65. Исключено попадание внутрь пыли, имеется возможность работы под струями воды, падающих с любого направления и углов. Высота – 200 см. Тип установки – улица. При внутреннем монтаже необходимо убедиться в наличии достаточного количества свободного пространства. Морозостойкость – может эксплуатироваться при больших морозах (до – 500С). Идеальный вариант для северных регионов или мест с суровыми зимами. Напряжение питания – однофазная сеть, 220В. Подключать к сети рекомендуется через защитное устройство – автомат или предохранитель. Эта мера предосторожности не допустит поломку светодиодной ели синего цвета 2 м ввиду перепадов напряжения, коротких замыканий или токовых перегрузок. В комплекте поставляется блок управления, что позволяет задавать нужный режим. Динамическая работа дает возможность создать праздничное настроение в любом месте – пользователь может самостоятельно настроить мерцание, его интенсивность, затухание и т.д. "
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      34280c НДС
    • СЕДОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34280
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      34280
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      "Светодиодная синяя ель 2 м обладает следующими ТТХ: Цветовое исполнение – синий и белый. Эти цвета обеспечивают хорошую заметность конструкции, одновременно с этим привлекая внимание людей. Класс защиты – 65. Исключено попадание внутрь пыли, имеется возможность работы под струями воды, падающих с любого направления и углов. Высота – 200 см. Тип установки – улица. При внутреннем монтаже необходимо убедиться в наличии достаточного количества свободного пространства. Морозостойкость – может эксплуатироваться при больших морозах (до – 500С). Идеальный вариант для северных регионов или мест с суровыми зимами. Напряжение питания – однофазная сеть, 220В. Подключать к сети рекомендуется через защитное устройство – автомат или предохранитель. Эта мера предосторожности не допустит поломку светодиодной ели синего цвета 2 м ввиду перепадов напряжения, коротких замыканий или токовых перегрузок. В комплекте поставляется блок управления, что позволяет задавать нужный режим. Динамическая работа дает возможность создать праздничное настроение в любом месте – пользователь может самостоятельно настроить мерцание, его интенсивность, затухание и т.д. "
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34280c НДС
    • ИВАНЮК ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34280
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      34280
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      "Светодиодная синяя ель 2 м обладает следующими ТТХ: Цветовое исполнение – синий и белый. Эти цвета обеспечивают хорошую заметность конструкции, одновременно с этим привлекая внимание людей. Класс защиты – 65. Исключено попадание внутрь пыли, имеется возможность работы под струями воды, падающих с любого направления и углов. Высота – 200 см. Тип установки – улица. При внутреннем монтаже необходимо убедиться в наличии достаточного количества свободного пространства. Морозостойкость – может эксплуатироваться при больших морозах (до – 500С). Идеальный вариант для северных регионов или мест с суровыми зимами. Напряжение питания – однофазная сеть, 220В. Подключать к сети рекомендуется через защитное устройство – автомат или предохранитель. Эта мера предосторожности не допустит поломку светодиодной ели синего цвета 2 м ввиду перепадов напряжения, коротких замыканий или токовых перегрузок. В комплекте поставляется блок управления, что позволяет задавать нужный режим. Динамическая работа дает возможность создать праздничное настроение в любом месте – пользователь может самостоятельно настроить мерцание, его интенсивность, затухание и т.д. "
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34280c НДС
    • ООО "ГОРОД 77"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32100
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      8
      Регионы поставки
      Подробнее
      32100c НДС

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