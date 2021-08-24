Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 24AWG ож BC (чистая медь) нг(А)-HFLTx 4 пары LSZH оранжевый Cat 5e бухта 305М NIKOLAN NKL 9200C-OR

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 24AWG ож BC (чистая медь) нг(А)-HFLTx 4 пары LSZH оранжевый Cat 5e бухта 305М NIKOLAN NKL 9200C-OR- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки