Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки F/UTP 24AWG медный 4 пары PE черный Cat 5e бухта 500М с несущим тросом NIKOLAN NKL 4905B-BK

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки F/UTP 24AWG медный 4 пары PE черный Cat 5e бухта 500М с несущим тросом NIKOLAN NKL 4905B-BK- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки