Фольга пищевая Горница алюминиевая 29СМх80М 11МКМ ТУ 18-11-001-11785252-2016 ООО"АСД"
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 289,42₽
Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
Не указана
Фольга пищевая Саянская Универсальная алюминиевая 29СМх10М 11МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 52,68₽
Фольга пищевая МеталлПейпер-М Стандартная алюминий пищевой 44СМх80М 10МКМ УТ000000166
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 634,69₽
Фольга пищевая 29СМх10М 11МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 42,48₽
Фольга пищевая Paclan алюминиевая 29СМх20М 13МКМ 606338
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 199,18₽
Фольга пищевая Оптилайн алюминиевая 10Мх29СМ 13МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 72₽
Фольга пищевая Стандарт алюминиевая 44СМх100М 9МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 438,48₽
Фольга из технического алюминия АД1 ДПРНМ 0.1х500ММ ГОСТ 618-2014
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 6720₽
Фольга пищевая Саянская Стандартная алюминиевая 44СМх80М 9МКМ АО "Русал Саянал"
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 521,46₽
Фольга пищевая Универсальная 30СМх100М ООО "Лига Пак"
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 495₽
Фольга пищевая Nicky Home алюминиевая 6Мх44СМ 11МКМ 70479
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 96₽