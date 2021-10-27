Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека «SARS-CoV-2-ИФА-IgG» ТУ 21.20.23-004-28597318-2020 Кат. № МТ-И-С1-02.192, партия (Лот) №: 0001 ООО "МЕДИПАЛТЕХ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека «SARS-CoV-2-ИФА-IgG» ТУ 21.20.23-004-28597318-2020 Кат. № МТ-И-С1-02.192, партия (Лот) №: 0001 ООО "МЕДИПАЛТЕХ"- Реагенты диагностические