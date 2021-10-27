Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР» 96 определений R3-P436-S3/9 ТУ 21.20.23-002-28597318-2020 Кат. № МТ-ПЭ-С1-01.96 в составе: 1. комплект для проведения ОТ-ПЦР «SARS-CoV-2-ПЦР-ОТ», 2. комплект для экстракции РНК «РНК-преп-М», инструкция по применению, паспорт ООО "МЕДИПАЛТЕХ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР» 96 определений R3-P436-S3/9 ТУ 21.20.23-002-28597318-2020 Кат. № МТ-ПЭ-С1-01.96 в составе: 1. комплект для проведения ОТ-ПЦР «SARS-CoV-2-ПЦР-ОТ», 2. комплект для экстракции РНК «РНК-преп-М», инструкция по применению, паспорт ООО "МЕДИПАЛТЕХ"- Реагенты диагностические