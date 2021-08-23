Верстак ВДТ-1.9 плита МДФ 25ММ, покрытая листом оцинкованного металла 850х1900х685ММ укомплектован драйвером с пятью выдвижными ящиками разными по высоте и тумбой с двумя переставными полками (шаг 39ММ) и ригельным замком 102.1КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Верстак ВДТ-1.9 плита МДФ 25ММ, покрытая листом оцинкованного металла 850х1900х685ММ укомплектован драйвером с пятью выдвижными ящиками разными по высоте и тумбой с двумя переставными полками (шаг 39ММ) и ригельным замком 102.1КГ- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки