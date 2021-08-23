Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Кабели связи станционные и распределительные / Кабель связи телефонный ТПП 100х2х0.5 315В
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель связи телефонный ТПП 100х2х0.5 315В

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи телефонный ТПП 100х2х0.5 315В- Кабели связи станционные и распределительные
    3
    Кабель связи телефонный ТПП 100х2х0.5 315В

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1007599,2
    В корзину
    Единица измерения:
    КМ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      839666
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1007599,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ТПП 100х2х0,5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1007599,2c НДС

    Похожие товары

    Кабель связи телефонный низкочастотный полиэтилен ТЗАБп медь
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 275400
    В корзину
    Кабель зоновой связи ЗКПБз 1х4х1.2 медь
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 522
    В корзину
    Кабель связи телефонный ТППэпЗ 300х2х0.5 315В
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 354
    В корзину
    Кабель зоновой связи полиэтилен медный экран ЗКПБм 1х4х1.2
    Кабели связи станционные и распределительные
    Не указана
    В корзину
    Кабель зоновой связи ЗКПБм 1х4х1.2
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 78820
    В корзину
    Кабель связи телефонный полиэтилен ТППэпБГ медь ГОСТ 31943
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 60
    В корзину
    Провод связи телефонный ПКСВ 2 0.5ММ2 ПВХ медь
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 9
    В корзину
    Кабель зоновой связи ЗКПБ 1х4х1.2
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 182000
    В корзину
    Кабель связи телефонный ТППэп(А)-НДГ 10х2х0,5
    Кабели связи станционные и распределительные
    Не указана
    В корзину
    Кабель связи телефонный ТППэп 50х2х0.5 250В ГОСТ 31943-2012 ТУ 3572-088-21059747-2012 Электрокабель
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 279756
    В корзину
    Кабель связи телефонный броня из стальных лент кордельно-бумажная изоляция ТЗАБП 7х4х1.2 алюминиевая оболочка 430В полиэтиленовый шланг в подушке / семь четвёрок жил ТУ16.705.122.-80
    Кабели связи станционные и распределительные
    Не указана
    В корзину
    Кабель зоновой связи ЗКПБм 1х4х1.2 медь
    Кабели связи станционные и распределительные
    от 273
    В корзину
    Позвонить