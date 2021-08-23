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    Главная / Торговый портал / Кабели связи станционные и распределительные / Кабель связи телефонный ТПП 50х2х0.5 200В
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель связи телефонный ТПП 50х2х0.5 200В

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи телефонный ТПП 50х2х0.5 200В- Кабели связи станционные и распределительные
    11
    Кабель связи телефонный ТПП 50х2х0.5 200В

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    Цена
    от 249600
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      464000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      556800
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ТПП 50Х2Х0,5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      556800c НДС
    • ООО "ФОТОНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      459000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      550800
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      550800c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      417600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      501120
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      501120c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      480000c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      420000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      420000c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      339410
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      407292
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      407292c НДС
    • ООО ТПК "МЕГАГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      316000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      379200
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      379200c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      313802,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      376563,59
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      376563,59c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      310000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      372000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      372000c НДС
    • ШЕВЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      297000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      356400
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      356400c НДС
    • ООО "РЭД БОКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      208000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      249600
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      249600c НДС

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