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    Главная / Торговый портал / Профили из алюминия или алюминиевых сплавов / Профиль U-KON A-42.1 для горизонтального усиления и монтажа фасадных кассет Г–образный алюминиевый сплав
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль U-KON A-42.1 для горизонтального усиления и монтажа фасадных кассет Г–образный алюминиевый сплав

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль U-KON A-42.1 для горизонтального усиления и монтажа фасадных кассет Г–образный алюминиевый сплав- Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Профиль U-KON A-42.1 для горизонтального усиления и монтажа фасадных кассет Г–образный алюминиевый сплав

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    Поставщики
    • ООО ТПК "БРАВО"
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      Спецификация
      Производство крепежных изделий
      Характеристики
      Профиль предназначен для горизонтального усиления и монтажа фасадных кассет
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область
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