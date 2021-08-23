Профиль U-KON A-42.1 для горизонтального усиления и монтажа фасадных кассет Г–образный алюминиевый сплав

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль U-KON A-42.1 для горизонтального усиления и монтажа фасадных кассет Г–образный алюминиевый сплав- Профили из алюминия или алюминиевых сплавов