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    Главная / Торговый портал / Профили из алюминия или алюминиевых сплавов / Профиль U-KON Г–образный алюминиевый сплав 50х50х6000ММ 2ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль U-KON Г–образный алюминиевый сплав 50х50х6000ММ 2ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль U-KON Г–образный алюминиевый сплав 50х50х6000ММ 2ММ- Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Профиль U-KON Г–образный алюминиевый сплав 50х50х6000ММ 2ММ

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    Поставщики
    • ООО ТПК "БРАВО"
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      Спецификация
      Производство крепежных изделий
      Характеристики
      Г-образный профиль направляющей U-Kon является универсальным элементом практически во всех фасадных системах. Уолки различного размера применяются в качестве вертикальных и горизонтальных направляющих. При облицовке фасадов керамогранитом и тому подобными материалами, он применяется при обвязке углов фасадной системы. Также L-образный профиль может применяться при устройстве примыканий к оконным, дверным и витражным конструкциям. При устройстве парапетов, алюминиевый уголок применяется для изготовления несущей подконструкции для парапетной крышки. Также направляющая - "уголок" применяется в различных нестандартных узлах в качестве вспомогательного или усиливающего профиля. Характеристики: Единица измерения: пог.м. Материал: Алюминий Длина хлыста: 6 - 6,5 м.п. Толщина стенки: 2,0 мм
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область
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