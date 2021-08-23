Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство крепежных изделий
Характеристики
Г-образный профиль направляющей U-Kon является универсальным элементом практически во всех фасадных системах. Уолки различного размера применяются в качестве вертикальных и горизонтальных направляющих. При облицовке фасадов керамогранитом и тому подобными материалами, он применяется при обвязке углов фасадной системы. Также L-образный профиль может применяться при устройстве примыканий к оконным, дверным и витражным конструкциям. При устройстве парапетов, алюминиевый уголок применяется для изготовления несущей подконструкции для парапетной крышки. Также направляющая - "уголок" применяется в различных нестандартных узлах в качестве вспомогательного или усиливающего профиля.
Характеристики:
Единица измерения: пог.м.
Материал: Алюминий
Длина хлыста: 6 - 6,5 м.п.
Толщина стенки: 2,0 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область