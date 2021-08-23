Клавиатура проводная Dell KB-813 USB черная 446х152х41ММ c подставкой для запястий для ноутбука (с возможностью работать со смарт-картой), кабель 1.79М 580-18360

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура проводная Dell KB-813 USB черная 446х152х41ММ c подставкой для запястий для ноутбука (с возможностью работать со смарт-картой), кабель 1.79М 580-18360- Клавиатуры