Картридж к фильтру для воды Водолей-БКП цеолитовый 6000Л для очистки воды от вредных веществ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Водолей-БКП цеолитовый 6000Л для очистки воды от вредных веществ- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод