Картридж к фильтру для воды Водолей-БКП полипропиленовый 6000Л от различных механических примесей

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Водолей-БКП полипропиленовый 6000Л от различных механических примесей- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод