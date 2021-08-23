Фильтр для воды под мойку Сибирь Цео Водолей-БКП 3Л/МИН 35.6х14х33.6СМ 4.5КГ 6000Л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды под мойку Сибирь Цео Водолей-БКП 3Л/МИН 35.6х14х33.6СМ 4.5КГ 6000Л- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод