Светильник встраиваемый накладной LED светодиодный Ledel L-office 32/30/Д/5,0K/02/УК(v2)/220AC/Standart 111203000852600 30ВТ 140-265В 5000К 3900ЛМ 57х592х592ММ УХЛ4 2.2КГ IP50 пластик +1...+35 класс защиты от поражения электрическим током II 60МЕС для установки в помещениях торгово-офисного и административного назначения

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник встраиваемый накладной LED светодиодный Ledel L-office 32/30/Д/5,0K/02/УК(v2)/220AC/Standart 111203000852600 30ВТ 140-265В 5000К 3900ЛМ 57х592х592ММ УХЛ4 2.2КГ IP50 пластик +1...+35 класс защиты от поражения электрическим током II 60МЕС для установки в помещениях торгово-офисного и административного назначения- Светильники и осветительные устройства