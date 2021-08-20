Печь электронагревательная электрокаменка ЭКМ1-18 LUX 18КВТ для сауны и бани 380В с пультом ЭКМ-02А

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь электронагревательная электрокаменка ЭКМ1-18 LUX 18КВТ для сауны и бани 380В с пультом ЭКМ-02А- Приборы отопительные электрические