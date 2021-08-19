Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама белая 40ММ 611475 Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 249,74 ₽ В корзину

Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1244-01 синяя 60ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 196 ₽ В корзину

Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1205 50ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 192 ₽ В корзину

Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1206 65ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона Не указана В корзину

Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1244-04 зеленая 60ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона Не указана В корзину

Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама А4 белая 50ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 177,24 ₽ В корзину

Папка на кольцах 4 кольца Attache А4 синяя 42ММ карман на корешке, лицевой и внутренней обложке 34479 Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 104,4 ₽ В корзину

Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама 86ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона Не указана В корзину

Папка на кольцах 2 кольца Lite А4 0.5ММ синяя 21ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 44 ₽ В корзину

Папка на кольцах 2 кольца Комус Шелк синяя 25ММ 328030 Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 116,61 ₽ В корзину

Папка на кольцах 2 кольца Diamond 25ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 54 ₽ В корзину