Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор стерильная 7х5СМ послеоперационная 1ШТ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 3798₽
Лейкопластырь бактерицидный 1.9х2.3СМ СФ Госпитал Продактс ГмбХ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 3₽
Лейкопластырь бактерицидный водостойкий Унипласт 1.9х7.2СМ 8ШТ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 85₽
Маска защитная одноразовая трехслойная на резинках 100ШТ ООО Казанская Фабрика Спецмедзащита Россия
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 180,4₽
Маска защитная медицинская трехслойная на завязках голубая 50ШТ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 130₽
Маска защитная медицинская Preduce нестерильная трехслойная на резинках с носовым фиксатором 1ШТ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 1,1₽
Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая ООО Типография ФС Принт Россия
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 3,85₽
Маска защитная медицинская одноразовая нетканый материал трехслойная на резинках голубая
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 3,5₽
Маска защитная медицинская нестерильная нетканый материал на резинках 50ШТ Кимберли-Кларк Корпорэйшн Мексика
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 975₽
Маска защитная медицинская лицевая нетканый материал трехслойная на завязках 100ШТ ООО Гекса-Нетканые Материалы
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 9,6₽
Маска защитная хирургическая противожидкостная MF на резинках белая 25ШТ с экраном
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 1190₽
Маска защитная медицинская Альбенс нетканый материал трехслойная на резинках 50ШТ Малайзия
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
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