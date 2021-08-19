Машина стиральная Beko MVSE79512XAWI отдельностоящая фронтальная 15 7КГ электронное 1000ОБ/МИН белый 60х45х84СМ 61
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 46200₽
Машина стиральная Beko WSRE 6H612 ZAW фронтальная загрузка 15 6.5КГ кнопочное, поворотный механизм 1200ОБ/МИН 60СМ 41.5СМ
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 28200₽
Машина стиральная LG F1096TD3 автомат фронтальная 1200ВТ 13 8КГ электронное 1000ОБ/МИН белый 85х60х55СМ 60СМ 55СМ 62 Российская Федерация (РФ, Россия)
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 28175,75₽
Машина стиральная LG F1096ND3 фронтальная загрузка 6КГ 1000ОБ/МИН 60СМ 44СМ 59
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 31470₽
Машина стиральная ATLANT СМА-70 С 1010-00
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 22000₽
Машина стиральная Indesit IWUD 4105 (CIS) отдельностоящая фронтальная 4КГ 1000ОБ/МИН 85х60х33СМ
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 17550₽
Машина стиральная BOSCH WOR20155OE 6КГ
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 27376₽
Машина стиральная Candy CS4Y 1072DS/2-07 отдельностоящая фронтальная 7КГ 1000ОБ/МИН
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 20300₽
Машина стиральная BOSCH WOR20155OE вертикальная загрузка 6КГ
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 27376₽
Машина стиральная Bosch WOR 20155 отдельно стоящая вертикальная загрузка 6КГ 1000ОБ/МИН 40x65x90СМ
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 33000₽
Машина стиральная Samsung WW90K54H0WW отдельностоящая фронтальная 9КГ электронное 1400ОБ/МИН 60х85х55СМ
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 64800₽
Машина стиральная LG F1296TD4 автомат отдельностоящая фронтальная 8КГ электронное 1200ОБ/МИН серебристая 60х85х55СМ
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 30000₽