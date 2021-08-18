Полуботинки женские Неогард-Лайт Антистат кожа натуральная/материал ON DURA RETOR, полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан алюминиевый (Мун 200) 5.596 ТР ТС 019/2011 ТО 15.20.32-17385659-041-2018 к ГОСТ 12.4.137-2001 EN ISO 20345:2011 S3 SRC CEI EN 61340-5-1:2016 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки женские Неогард-Лайт Антистат кожа натуральная/материал ON DURA RETOR, полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан алюминиевый (Мун 200) 5.596 ТР ТС 019/2011 ТО 15.20.32-17385659-041-2018 к ГОСТ 12.4.137-2001 EN ISO 20345:2011 S3 SRC CEI EN 61340-5-1:2016 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия- Обувь повседневная с верхом из кожи