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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные прочие / Обеспыливание поверхности металлоконструкций
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обеспыливание поверхности металлоконструкций

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обеспыливание поверхности металлоконструкций- Работы строительные специализированные прочие
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    Обеспыливание поверхности металлоконструкций

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