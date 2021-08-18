Обработка антикоррозийной защитой высотных сооружений ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 30 до 60ГА
Работы земляные; работы по расчистке территории
Не указана
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 24000₽
Очистка фасадов
Работы строительно-монтажные прочие
от 10000₽
Текущий ремонт светильников, вводных кабелей в здании
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 625₽
Ремонт кабельной линии №2
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 221786,68₽
Производство земляных работ Содержание зимнего проезда
Работы земляные; работы по расчистке территории
от 24780₽
Услуги по изготовлению жалюзи горизонтальных солнцезащитных алюминиевых белый глянец (ламели 25ММ)
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки
от 1100₽
Покраска кузова коммерческих автомобилей нормо/час
Работы малярные
Не указана
Выполнение работ по установке дверного блока в перегородках
Работы отделочные декоративные
Не указана