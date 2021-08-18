Выполнение работ по заделке наружных швов цементным раствором
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Не указана
Разборка утепления из керамзитобетона
Работы строительно-монтажные прочие
от 2380,84₽
Монтаж кондиционера Элинж К12 холодопроизводительность (теплоотдача) 20КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 5800М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ, монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 299000₽
Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой цена из расчёта сметы
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Устройство покрытий из керамогранитных плиток 40х40СМ
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 2152,66₽
Выполнение работ по монтажу двери усиленной деревянной
Работы отделочные декоративные
от 9440₽
Монтаж кондиционера 13
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-100/10
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание окон
Работы строительно-монтажные прочие
от 619,5₽
Выполнение работ по разборке покрытий полов дощатых
Работы отделочные декоративные
Не указана
Окраска стен и потолков по штукатурке водоэмульсионными составами улучшенными
Работы штукатурные
от 100₽
Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана