Услуги по опрессовке сети горячего водоснабжения
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Устройство фундаментного блока стенового ФБС 24.3-6т 2380-300-580 0.97Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
от 1600₽
Выполнение работ по устройству оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20М2
Работы отделочные декоративные
Не указана
Монтаж короба металлического
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Выполнение работ по установке дверей с фрамугой ПВХ
Работы отделочные декоративные
Не указана
Монтаж кабеля с подключением жил кабелей или проводов сечением до 6 мм2
Работы электромонтажные
от 19,99₽
Выполнение работ по шлифовке, полировке, кристаллизации поверхностей полов мрамор
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Обслуживание кабеля десятипарного 10М Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 95,82₽
Выполнение работ по заделке отверстий и борозд
Работы отделочные декоративные
Не указана
Обработка огнезащитная деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений с проведением испытаний
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
от 47700₽
Установка ворот автоматических гаражных 4х4М
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПД 32 мм, 4М1-10-4М1-10-4М1
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
от 4150₽