Услуги по опрессовке сети горячего водоснабжения Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Устройство фундаментного блока стенового ФБС 24.3-6т 2380-300-580 0.97Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы бетонные и железобетонные от 1600 ₽ В корзину

Выполнение работ по устройству оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20М2 Работы отделочные декоративные Не указана В корзину

Монтаж короба металлического Работы строительно-монтажные прочие Не указана В корзину

Выполнение работ по установке дверей с фрамугой ПВХ Работы отделочные декоративные Не указана В корзину

Монтаж кабеля с подключением жил кабелей или проводов сечением до 6 мм2 Работы электромонтажные от 19,99 ₽ В корзину

Выполнение работ по шлифовке, полировке, кристаллизации поверхностей полов мрамор Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Обслуживание кабеля десятипарного 10М Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 95,82 ₽ В корзину

Выполнение работ по заделке отверстий и борозд Работы отделочные декоративные Не указана В корзину

Обработка огнезащитная деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений с проведением испытаний Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ от 47700 ₽ В корзину

Установка ворот автоматических гаражных 4х4М Работы строительно-монтажные прочие Не указана В корзину