Выполнение работ снятию плинтусов
Работы отделочные декоративные
от 30₽
Кладка кирпичных стен наружных
Работы каменные и кирпичные
Не указана
Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 182,73₽
Теплоизоляция трубная ППИ ОТ 89/9 (2 м/п)
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 133х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 780₽
Устройство свай железобетонных С 240.30-Св (120+120-3) для фундамента 24000-300-300 5.42Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
Не указана
Обеспыливание поверхности металлоконструкций
Работы строительные специализированные прочие
Не указана
Праймер битумный Технопрогресс Т
Работы гидроизоляционные
от 270₽
Благоустройство пляжа покраска подпорных стен, облицованных профлистами
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 90686,3₽
Ремонтно-строительные работы по заливке фундамента, площадки для автотранспорта, регион поставки Краснодарский край
Работы свайные; работы по строительству фундаментов Эта группировка не включает: - работы по отрывке, см. 43.12.12; - бетонные и железобетонные работы, см. 43.99.40
от 119661₽
Монтаж пленки теплоотражающей энергосберегающей SunTek 11 М Сlear прозрачная организация замеров, подготовка поверхности 30 лет
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 60х9ММ 2М +95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана