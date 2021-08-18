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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные прочие / Обезжиривание поверхности металлоконструкций пола уайт-спиритом
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обезжиривание поверхности металлоконструкций пола уайт-спиритом

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обезжиривание поверхности металлоконструкций пола уайт-спиритом- Работы строительные специализированные прочие
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    Обезжиривание поверхности металлоконструкций пола уайт-спиритом

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    М2
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