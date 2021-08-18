Огрунтовка фасадов ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками-простых с земли и лесов Работы штукатурные от 47,47 ₽ В корзину

Шпаклевка фасадов ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками-простых с земли и лесов Работы штукатурные от 165,74 ₽ В корзину

Обработка огнезащитная деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений с проведением испытаний Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ от 47700 ₽ В корзину

Устройство покрытий из керамогранитных плиток 40х40СМ Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки от 2152,66 ₽ В корзину

Гидроизоляция колодцев связи Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Работы строительно-монтажные прочие от 5298,84 ₽ В корзину

Выполнение работ по ремонту лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 3323,9 ₽ В корзину

Ремонт кровли главного входа 62М2 разборка покрытий кровель из рулонных материалов и гравия; разборка стяжек цементных; устройство гидроизоляции бетонных поверхностей типа "Пенетрон"; устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 40ММ; устройство кровель плоских (Технониколь); смена мелких покрытий из листовой стали - 42М2; монтаж кровли из сотового поликарбоната - 8.5М2 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений от 196851 ₽ В корзину

Выполнение работ по разборке покрытий полов из древесностружечных плит в один слой Работы отделочные декоративные от 61,62 ₽ В корзину

Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги по установке сплит-систем (межблочная трасса до 3 метров) Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Не указана В корзину