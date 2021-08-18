Огрунтовка фасадов ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками-простых с земли и лесов
Работы штукатурные
от 47,47₽
Шпаклевка фасадов ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками-простых с земли и лесов
Работы штукатурные
от 165,74₽
Обработка огнезащитная деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений с проведением испытаний
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
от 47700₽
Устройство покрытий из керамогранитных плиток 40х40СМ
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 2152,66₽
Гидроизоляция колодцев связи
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
Работы строительно-монтажные прочие
от 5298,84₽
Выполнение работ по ремонту лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 3323,9₽
Ремонт кровли главного входа 62М2 разборка покрытий кровель из рулонных материалов и гравия; разборка стяжек цементных; устройство гидроизоляции бетонных поверхностей типа "Пенетрон"; устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 40ММ; устройство кровель плоских (Технониколь); смена мелких покрытий из листовой стали - 42М2; монтаж кровли из сотового поликарбоната - 8.5М2
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 196851₽
Выполнение работ по разборке покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
Работы отделочные декоративные
от 61,62₽
Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги по установке сплит-систем (межблочная трасса до 3 метров)
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Монтаж воздушной завесы
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Не указана