Характеристики

Фиксирующая повязка липкий бинт (Бинты липкие медицинские) относится к пластырям медицинским и представляет собой самоклеющуюся ленту из нетканого перфорированного материала. Липкий бинт не нарушает кровообращения, не ограничивает свободы движения, плотно прилегает и повторяет форму подвижных частей тела со сложным рельефом (колено, подмышечная область, плечо и др.), не отклеивается и не смещается при движении. Размер 10 см х 10 м. Основа: нетканая перфорированная (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета. Адгезивный слой: полиакрилатный клей Степень адгезии: нормальная Клеящая поверхность защищена бумагой с продольным волнообразным разрезом, которая легко удаляется, что облегчает работу в перчатках.