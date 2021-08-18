Сиденье подушка 2700х530х80ММ ткань Оксфорд, наполнитель поролон серый 18-4005 со спинкой 2700х250х80ММ, на отрезе молния

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сиденье подушка 2700х530х80ММ ткань Оксфорд, наполнитель поролон серый 18-4005 со спинкой 2700х250х80ММ, на отрезе молния- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом