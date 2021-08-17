Блок дверной утепленный Первая Пожарная Компания металлический RAL 7004 2100х1000ММ одностворчатый правое открывание ручка, врезной замок, навес в виде петель под навесной замок

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок дверной утепленный Первая Пожарная Компания металлический RAL 7004 2100х1000ММ одностворчатый правое открывание ручка, врезной замок, навес в виде петель под навесной замок- Двери, их коробки и пороги деревянные