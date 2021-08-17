Дверь межкомнатная Алтайская сосна Оникс массив сосны средний орех 2100х900ММ одна универсальное наличник (комплект); коробка с уплотнителем с порогом; замок врезной с ручками, навесы, набор креплений ДГ 21-09

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дверь межкомнатная Алтайская сосна Оникс массив сосны средний орех 2100х900ММ одна универсальное наличник (комплект); коробка с уплотнителем с порогом; замок врезной с ручками, навесы, набор креплений ДГ 21-09- Двери, их коробки и пороги деревянные